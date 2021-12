Piersilvio Berlusconi, il video di auguri per Maria De Filippi: "Tra noi rapporto professionale e umano"

(In alto, il video di auguri di Piersilvio Berlusconi)

Nel giorno in cui Maria De Filippi compie sessant'anni, non poteva mancare il video messaggio di auguri di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, società per cui la autrice, conduttrice e produttrice confeziona successi da almeno due decenni. Gli auguri arrivano in un momento molto particolare di palinsesto, ovvero subito dopo la fine di Amici, condotto proprio da Maria, e in apertura di puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, moglie di Piersilvio stesso. "Grazie per il lavoro per Mediaset e per quello che farai nei prossimi anni", dice l'ad, confermando di fatto l'intenzione di proseguire una collaborazione professionale che da anni sembra sulla via del tramonto per presunte proposte arrivate a lei da parte di altri gruppi editoriali.

"Lasciamelo dire - esordisce nel video Berlusconi Jr - questo è un giorno importante non solo per te, ma per tutta Mediaset e per la televisione italiana. I tuoi successi non contano solo per quanto sono stati grandi ma per come li hai raggiunti. Hai inventato un modo nuovo di fare tv. Col tuo modo di fare diretto e asciutto sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori italiani, toccandogli il cuore".

"Mi emoziona personalmente farti gli auguri, io e te ci capiamo - continua Piersilvio - Abbiamo una sintonia emotiva speciale". E ancora: "Penso ai momenti di lockdown, quando sentendoci più volte per gestire i momenti di lavoro, ci siamo trovati a parlare di sentimenti. Tra noi c'è un rapporto di rispetto e stima, oltre che un fortissimo legame umano e professionale. Lo tengo proprio nel mio cuore. So di poter contare su di te. E tu potrai sempre contare su di me. Ti voglio tanto bene, buon compleanno".