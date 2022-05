Pupo ricorda il concerto privato per Lavrov: "Cantava 'Gelato al cioccolato', è un mio grande fan"

Ospite di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, Pupo si è raccontato in un momento che lo vede lontano dalla tv da tempo. "Ho deciso di stare un po' lontano dalla televisione e fare i miei concerti perché poi sai mi fanno le domande sulla Russia e io non voglio rispondere" ha spiegato il cantante parlando del conflitto in Ucraina: "Io non parlo di queste cose, io sono per la non semplificazione di queste storie, quindi preferisco non prendere parte ai programmi tv".

Enzo Ghinazzi ha poi fatto riferimento ai suoi rapporti con la Russia e, in particolare, a quelli con Sergej Lavrov, ministro degli Esteri di recente al centro della cronaca mediatica per il suo discusso intervento a Zona Bianca. "Io ho fatto un concerto privato molto bello per Lavrov, il ministro degli Esteri, diversi anni fa e lui è un grande mio fan - credo lo sia anche oggi – e cantava Gelato al cioccolato che era la sua canzone preferita", ha rivelato: "Io ho rilasciato molte interviste in questi ultimi tempi parlando del mio rapporto che dura da 50 anni con la cultura popolare russa; io sono anche un buon esperto di letteratura, di matematica, di musica russa, però poi quando mi invitano a parlare di queste cose in Italia non c'è, a mio avviso, il clima giusto per poter esprimere, se non in un contesto di semplificazione che non amo, quello che in realtà dovrebbe essere discusso. Vogliamo la pace, vogliamo la pace nel mondo”.

Esortato da Costanzo che, considerato il suo rapporto con la Russia, gli ha consigliato di invitarli a "lasciar perdere l'Ucraina", Pupo ha aggiunto: "Per Pasqua mi sono anche scambiato gli auguri con l'ambasciatore ucraino, lo conosco molto bene perché abita a 100 metri da casa mia a Roma e sono andato spesso da lui perché io sono dalla parte della gente, sia degli ucraini che dei russi, che sono dei cugini".