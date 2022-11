Rocco Siffredi: "Lascio il porno", poi parla della dipendenza dal sesso che avrebbe anche Totti

A Belve, su Rai2 questa sera 15 novembre, si parlerà del mondo del porno con Rocco Siffredi. A dare la notizia è stato Dagospia affermando anche che sarà per Siffredi l'occasione di fare un'importante annuncio: dirà addio al porno, quest volta, forse, per davvero. Siffredi è arrivato a quel momento della sua vita in cui deve dire basta per andare oltre il sesso e il porno. In particolare Dagospia scrive: "Ospite di Belve, Rocco Siffredi annuncia l'addio al porno".

La dipendenza dal sesso e il coinvolgimento di Totti

Rocco non ha mai tenuta segreta la sua dipendenza dal sesso nel 2015 partecipò all'Isola dei Famosi proprio combatterla, anche in quell'occasione affermò di volersi ritirare e proprio prima di partire raccontò, in un'intervista a La Repubblica, che era andato in terapia, che stava provando a fare di tutto per superarla, ma che era "una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia".

E Siffredi anche a Belve parlerà della dipendenza con molta commozione, ma ecco che poi parla di Francesco Totti: "Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso. L'attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: 'So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso'".