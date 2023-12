"A chi non vi siete venduti?". Dure parole contro Elio e le storie tese e Tanica sbotta contro un uomo

Bufera post natalizia per Elio e le storie tese. La band si è trovata al centro di quella che sui social viene chiamata "shitstorm" in seguito alla decisione di fare da testimonial per McDonald's. Al centro della bufera mediatica uno spot per cui cantano un jingle, fanno qualche battuta e poi compare il logo della nota catena di fast food. In molti hanno duramente criticato la scelta dei musicisti di collaborare con la catena americana e così sotto al video si sono moltiplicati i commenti negativi.

C'è chi li ha chiamati "venduti". "Passi per la Fiesta, capisco il conto arancio, ma avete davvero così tanto bisogno di soldi?!? Non eravate quelli di Parco Sempione?", scrive qualcuno. "Il corto circuito più fenomenale di tutti sta nel fatto che avete appena concluso un tour con scenografie composte da illustrazioni e animazioni, tra cui un fantastico Ronald McDonald in versione zombie, sanguinolento e con gli occhi fuori dalle orbite. Gli EELST non hanno visto il loro stesso tour? Sono confusa", sottolinea un'utente.

Alle critiche ha deciso di rispondere, più o meno ironicamente, Rocco Tanica, il tastierista della band. "Esiste un brand al quale non vi vendete?", ha scritto qualcuno ed è proprio a questo commento che Rocco ha avuto una reazione forse troppo forte: "Tua madre. Budget troppo basso". Il musicista poco dopo ha poi aggiunto: "Sono pentito, ma temo sia troppo tardi".