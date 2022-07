Russell Crowe al Colosseo, la foto del "gladiatore" con famiglia: "Ecco il mio vecchio ufficio"

Il "gladiatore" Russell Crowe è tornato al Colosseo. In visita con la famiglia a Roma, l'attore australiano che divenne celebre per il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel kolossal diretto da Ridley Scott, ha postato una foto ricordando l'esperienza lavorativa di 22 anni fa. "Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio" ha scherzato Crowe immortalatosi in primo piano con barba folta e occhiali da sole con la famiglia.

Crowe ha continuato a condividere con i suoi follower la sua vacanza nella Capitale visitando la fontana di Trevi che non ha esitato a definire come "uno dei miei luoghi preferiti nell’universo". La sera precedente l'attore e tutto il suo clan avevano cenato all'Antica Pesa a Trastevere, ristorante frequentato notoriamente da vip.

Un viaggio tra i vicoli romani che Crowe aveva già affrontato a dieci anni dall'uscita del film con attività promozionali che avevano visto l'attore ospite delle istituzioni, ma anche nel 2018. "E' affascinante notare come questo film dopo 20 anni interessi ancora alla gente: c'è un legame particolare, grazie a questo film la gente ancora mi ferma per la strada" aveva detto allora Russell Crowe, sorpreso per l'affetto riservato al film dal pubblico che ancora oggi lo ricorda per l'indimenticabile interpretazione.

