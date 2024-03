Shakira 'presenta' i suoi figli a Toffanin: "Sono la loro mamma e la loro segretaria"

(Nel video in alto, Shakira con i figli Sasha e Milan)

Dalla Colombia agli Stati Uniti al mondo. È Shakira, star internazionale della musica, la super ospite della domenica di Silvia Toffanin. "Io ho avuto la fortuna di trovare il mio destino, la mia strada come artista e come donna", rivela la cantante sud americana. Ed è lo stesso che augura ai suoi figli, Milan di nove anni e Sasha di sette, che oggi sono il centro della sua vita dopo il tormentato divorzio dal calciatore Gerard Pique.

Nel suo ultimo anno Shakira sostiene di voler restare single. "In questo momento sono sola o comunque così mi sento. Ho bisogno di occuparmi dei miei figli e vegliare su di loro. Voglio tornare sul palco e ritrovare il mio pubblico". Quindi passa a raccontare del loro rapporto, testimoniato da alcune foto concesse alla trasmissione di Canale 5 (e visibili nel video in alto, ndr): "I miei figli sono la cosa più importante - prosegue - mi ricoprono di baci ogni mattina e fanno sì che tutto sia meglio. Sono con loro ogni tipo di mamma possibile: accudente, amica, sorella, docente, segretaria. Oggi noi mamme dobbiamo fare tutto, anche le autiste e i bodyguard, ma ho un rapporto molto vicino con loro fatto di empatia e dialogo. Non ci raccontiamo mai bugie".

Proprio in famiglia, ma quella di origine, è arrivata la folgorazione per la musica. Prima con la danza, poi con la voce. "Mia mamma è stata una fonte di fiducia per me. Mi ha iniettato sin da piccola grosse dosi di fiducia. Mi faceva sentire che potevo realizzare i miei sogni, persino diventare presidente della Repubblica. È stata una fonte a cui ho attinto per l'intera vita". Anche il rapporto col padre è ottimo: "È il mio migliore amico. Questi anni sono stati difficili. Non solo ho dovuto far fronte alla dissoluzione della mia famiglia ma anche a un incidente di cui mio padre è stato vittima. È stata la cosa più dolorosa a cui ho dovuto far fronte. Per questo dico che di recente ho dovuto combattere tante battaglie contemporaneamente, mi sono dovuta ricostruire. E la colla è stata la musica. Oggi sono più serena".