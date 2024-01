Simona Izzo, le parole per la mamma prima del funerale: "Non so se rincontrerai papà"

Oggi Simona Izzo dà l'ultimo saluto alla sua amata mamma Liliana, morta nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. La signora D'Amico aveva 92 anni e compariva spesso sui profili social dell'attrice, che prima della funzione religiosa le dedica un pensiero pieno d'amore e gratitudine proprio su Instagram: "Cara mamma, ci salutiamo domani alla Chiesa di Santa Agnese. Si dice così, ma è quasi un ossimoro salutare chi sarà sempre con te. La tua irripetibile bellezza ci ha accompagnati tutti i giorni della nostra vita - si legge nel post - Sto preparando un film su di te per raccontare ai nipoti, anche quelli che arriveranno, chi era nonna Lilly. È il mio modo di renderti omaggio".

Poi il ricordo di Simona Izzo va ancora più indietro: "Tu e papà mi avete sempre spinta a raccontare le storie, mi dicevate che ci sapevo fare. Bontà vostra. Mai un giorno senza una linea, tra l'ozio e il negozio scegli il negozio. Se soffri scrivi, è l'unico antidoto. Mi addormentavo con 'Per Elisa' eseguita da te al pianoforte, con te che mi leggevi le novelle di Buzzati e le pagine di Pavese. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, se muoio sopravvivimi di Neruda. Tu e papà mi dicevate 'ti abbiamo farcita come una torta' - scrive ancora l'attrice e regista - Sono il frutto della vostra passione e delle vostre passioni letterarie e musicali. Credo sia questa la massima espressione dell'essere genitori".

Con mamma Liliana se ne va l'ultimo baluardo delle sue radici, e Simona Izzo le ultime parole le dedica proprio al grande amore dei suoi genitori che ha visto e vissuto, con cui è cresciuta: "Non so se vi rincontrerete, se così non fosse cercatevi per sempre".