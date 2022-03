La guerra tra Fabrizio Corona, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Nuovo attacco di Fabrizio Corona a Sophie Codegoni e compagno. In una recente stories Ig, l'ex re dei paparazzi ha condiviso una serie di screen con titoli di giornale che lo vedono al centro di una querelle con la neo coppia uscita dal Gf vip ai quali ha aggiunto una frase "velenosa" a commento: "Potere della comunicazione, creo e disfo a mio piacere".

Parole che hanno trovato la pronta replica via social di Alessandro Basciano, il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni: "L'unica cosa che puoi fare è allacciarmi le scarpe", aggiungendo il simbolo di una corona.

A quanto pare non si sono smorzati i toni sulla storia "a tre" partita da "un'amicizia" pre Gf tra l'ex tronista e Fabrizio Corona e la sua nuova fiamma.

Durante la permanenza nella casa del Gf vip di Sophie, Corona aveva rilasciato un'intervista a Chi dove lasciava intendere che tra lui e l'ex tronista ci fosse del tenero, parole smentite dalla milanese che aveva sì dichiarato di nutrire un grande affetto per lui ma di avere solo un rapporto di lavoro con lui.

Una volta uscita dalla casa insieme al suo Basciano, la situazione è degenerata.

Sophie, intervista da Silvia Toffanin a Verissimo ha dichiarato: "Ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c?è più alcun rapporto. Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue Stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole".

Parole che sono arrivate a margine di un attacco social da parte di Corona nel quale non aveva nemmeno risparmiato la madre della giovane milanese dichiarando che sarebbe disposta a vendere pure la figlia per una copertina.