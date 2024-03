De Martino ha una nuova fidanzata? Lui rompe il silenzio

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Questo è quello che sembrava, almeno stando a una foto che ha fatto il giro del web in cui è ritratto insieme a una ragazza mora. A parlarne anche il giornalista Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5, la notizia però è stata smentita dal diretto interessato. La donna è Luciana Montò: modella e stylist di origini napoletane. Lei stessa ha condiviso la foto in cui sembrano essere molto in sintonia.

In diretta radio Parpiglia ha lasciato aperta la possibilità che il conduttore abbia una nuova compagna: "Stefano De Martino ha una nuova compagna. Questa è una foto. Dai ragazze, lo sguardo di lui". E proprio il momento del commento è stato pubblicato sul profilo Instagram di Rtl: post sotto al quale ha replicato De Martino.

La smentita di De Martino

Tra i commento anche quello del creator digitale Marco Marfella, conosciuto come ‘Il Menestrelloh’: "Ma non è lei…". E proprio a questa frase Stefano ha replicato: ""Menestrello - Parpiglia 1 - 0". Una risposta eloquente che lascia intendere che no, non sia lei la nuova fiamma del conduttore, ma che non smentisce la possibilità che lui si sia di nuovo innamorato (o che sia impegnato in una frequentazione).

La notizia è ovviamente stata commentata moltissimo e tra i vari giudizi c'è anche quello di Guendalina Canessa, noto volto tv: "Sì sicuramente non la tradirà mai". Un'esternazione che però non ha ricevuto alcun commento da Stefano.