Sulla questione è intervenuto anche l'agente dei due modelli, Alessandro Piscopo, che attraverso una stories fa dell'ironia sul presunto flirt in corso: "Si di dice che stai messo bene qui in Turchia", dichiara inquadrando prima Raselli e poi Carlotta Adacher. Al momento nessuna conferma nè smentita da parte dei diretti interessati.

Ci sarebbe dunque del tenero tra l'imprenditore 32enne e la modella che in questo momento condividino la spiaggia di Bodrum in Turchia.

L'indiscrezione arriva dai social dove, attraverso alcune stories condivise da Matteo Diamante, in vacanza/lavoro con un gruppo di modelli-influencer, si nota una particola vicinanza tra Raselli e Carlotta Adacher, ex tentatrice di Temptation Island 2021.

Dopo Giulia Cavaglià e Giulia D'Urso, l' ex tronista Giulio Raselli ci prova con un'ex tentatrice di Temptation Island.

Sarebbe Carlotta Adacher la nuova fiamma dell'imprenditore 32enne. I due, attualmente impegnati per lavoro/vacanza in Turchia, si sarebbero mostrati molto vicini

Uomini e donne, amori in vista per Giulio Raselli? Ex tronista pizzicato con una tentatrice