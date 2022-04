Uomini e donne, Armando è solo un lontano ricordo: Aneta esce dal programma con Diego

Lei era arrivata nel programma per corteggiare Armando, lui aveva avuto un trascorso burrascoso con Ida e tra un'uscita e l'altra hanno capito di essere pronti a viversi al di fuori del programma. Secondo le anticipazioni uscite dall'ultima registrazione di Uomini e donne, Aneta Buchtova e Diego Tavani si sono scelti.

Entrambi romani si sono visti spesso nelle ultime settimane e tra loro è nato qualcosa di importante tanto da portarli alla decisione di proseguire la loro frequentazione al di fuori dello studio dove tutto è iniziato.

Per Aneta, un epilogo completamente diverso rispetto a come era iniziata la frequentazione con Armando che in più occasioni aveva posto l'accento sul fatto che fosse fredda, che fosse restia al contatto fisico. Cosa che non è accaduta con Diego con il quale si è sentita subito a suo agio.