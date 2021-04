Uomini e donne, Barbara De Santi tradita da Maurizio Guerci: "L'ho colto sul flagrante a Pasqua"

Pensavo fosse amore e invece era un calesse, recitava un celebre film diretto da Massimo Troisi ed è anche l'epilogo della storia tra Barbara De Santi e Maurizio Guerci. Una frequentazione che aveva lasciato tutti di stucco perché risultata essere il motivo dell'abbandono del programma del cavaliere che prima aveva intessuto un rapporto passionale con Gemma Galgani che si era invaghita a tal punto da dimenticare Giorgio.

Nemmeno un mese dopo le rivelazioni schock dell'ex dama che, a mezzo stampa, aveva rivelato che tra lei e Maurizio era scoppiata la passione, con la medesima modalità la prof di Desenzano rivela la fine della liason tanto discussa.

In una recente intervista pubblicata sul quotidiano Il giorno, Barbara De Santi lascia infatti intendere che tra lei e Guerci è tutto finito e il motivo della rottura è un tradimento. Ebbene sì, il lupo perde il pelo ma non il vizio perché se già in studio si vociferava di un tradimento durante la frequentazione con la Galgani, ora l'ex dama racconta di aver scoperto di essere stata tradita a sua volta.

"L'ho chiamato ripetutamente a partire dal tardo pomeriggio e lui non ha mai risposto, nemmeno ai miei messaggi Whatsapp - ha raccontato la De Santi a Il Giorno- Ho pensato che si fosse sentito male, così ho preso l'auto e, visto che abitiamo vicino, sono andata sotto casa sua. Dal timore per un suo possibile malore sono passata alla rabbia quando ho visto un'auto non sua parcheggiata nel posto che generalmente lui cedeva a me quando andavo a trovarlo. Si vedeva chiaramente che era l'auto di una donna. Ho citofonato perché volevo esserne certa ma lui non ha risposto. Sono tornata a casa furibonda e l'indomani, che dovevamo vederci per organizzare la Pasqua assieme, l'ho messo all'angolo con una raffica di domande e lui ha confessato".

E la cosa che lascia ancor più esterrefatti è che, come racconta l'ex dama: "Ha detto di essere innamorato di me, ma non poteva lasciare l'altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua".

Messa la parola fine al rapporto la De Santi non esclude un possibile ritorno nel parterre femminile di Uomini e donne e aggiunge: "Magari stavolta diventerei pure amica di Gemma. In fondo adesso abbiamo qualcosa in comune".