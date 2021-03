Uomini e donne, Beatrice Valli e Marco Fantini sotto shock per il piccolo Olaf

Si è mostrata ai suoi followers in lacrime dopo il ricovero d'urgenza del cagnolino di casa. Sono ore di grande apprensione per l'influencer e il compagno che nella giornata di mercoledì ha assistito allo svenimento improvviso del loro cucciolo di barboncino

É arrivato in casa Valli-Fantini lo scorso novembre e da allora è parte integrante della famiglia. Si chiama Olaf ed è un cucciolo di barboncino. A lui è rivolto il pensiero di Beatrice Valli e Marco Fantini che nelle scorse ore si sono mostrati profondamente scossi sui social. Nella mattinata di martedì infatti l'ex tronista, ha portato i cani a fare pipì e una volta scesi in giardino ha trovato il cucciolo svenuto a terra.

Non è chiaro cos'è accaduto, crisi epilettica? Danno neurologico? Difficile dirlo. Sono in corso accertamenti per capire l'origine del malessere avuto dal cucciolo e l'attesa logora la famiglia Valli-Fantini. Quello particolarmente sotto shock è indubbiamente l'ex tronista che dopo averlo trovato a terra, se l'è preso tra le braccia come un figlio ed è corso in casa per lanciare l'allarme.

L'influencer spera quanto meno di poter andare a trovare il cucciolo in clinica per mostrargli il proprio affetto e spera che si tratti di un episodio isolato ma al momento è appesa al responso degli esami.