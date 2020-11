Uomini e donne, Biagio rilancia ma Gemma lo snobba: "Sei falso"

Nonostante il napoletano tenti un nuovo approccio con la storica dama del Trono over, lei è irremovibile: visualizza ma non risponde

Se a distanza di tempo "il gabbiano George" continua ad essere motivo di dibattito in studio, soprattutto per l'amicizia con Tina Cipollari, Gemma colleziona frequentazioni che sfumano dopo poche esterne. Archiviata in fretta la parentesi Paolo, la Galgani sembrava aver ritrovato il sorriso con il napoletano Biagio ma anche li, dopo una complicità iniziale tutte è parso svanire.

Provata dalla scoperta dell'atteggiamento ambiguo di Biagio che bacia lei e poi replica con altre due dame, Gemma si sfoga con la redazione e dice di essersi sentita presa in giro, trattata come la tontolona di turno.

Il napoletano comunque non molla la presa e durante la settimana contatta telefonicamente la storica dama del Trono over ma lei visualizza e non risponde. Lui chiede spiegazioni ma lei, quasi "scocciata" dice di non aver molto da motivare difronte al comportamento dell'uomo. Da qui parte un acceso dibattito in studio dove gli opinionisti criticano le lacrime di Gemma: "Biagio non le aveva dato l'esclusiva, sapeva a cosa sarebbe andato incontro", spiegano e a sorpresa interviene Paolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il vicentino, che ha chiuso con Gemma perchè si è detto non avere nulla a che fare con lei, interviene a difesa della Galgani "perchè Biagio sapeva bene con chi si stava rapportando". Parole che vengono contestate sia da Gianni Sperti che dallo stesso Biagio ma il finale non cambia, difronte ad un atteggiamento "da piacione", la dama torinese preferisce tornare al suo posto in attesa di una nuova conoscenza.