Uomini e donne, Cristian e Tara ai ferri corti: il 22 marzo in tribunale per la separazione

Hanno messo un macigno sopra alla loro storia. Lui si mostra e si dichiara innamoratissimo della sua nuova compagna, lei non palesa nessun flirt anche se lascia intendere di non essere proprio single e quando si parla dell'altro, si accende la fiamma.

La coppia formata da Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è stata indubbiamente una delle più amate del programma. Per un periodo, dopo la separazione annunciata via social, sembrava che ci fosse margine per un ricongiungimento ma ora è decisamente improbabile per non dire impossibile.

Prova ne è l'ultima stilettata della vicentina che, concedendosi ai followers attraverso le domande in forma anomima, ha rivelato che il 22 marzo prossimo ci sarà la prima udienza di separazione: "e finalmente potrò sentirmi una donna libera". A chi le chiede se sia gelosa dell'ex marito, lei prende le distanze e risponde: "per essere gelosi bisogna provare un sentimento, per lui provo indifferenza" e sottolinea: "Fatemi la cortesia di non affiancarmi più a lui in nessun modo perchè non voglio più avere nulla a che fare con il mio passato".

C'eravamo tanto amati

Tara e Cristian si erano conosciuti all'interno di Uomini e donne, lei corteggiatrice, lui tronista. La scelta nel febbraio 2012. Da lì l'inizio di una relazione stabile al di fuori del programma, la convivenza prima a Vigevano poi a Roma, la partecipazione a Temptation Island (il cui epilogo ha fatto commuovere milioni di italiani), la partecipazione di Gallella all'Isola dei famosi, esperienza nella quale ha poi chiesto la mano alla vicentina, il matrimonio nel 2016 (seppur qualche maretta pre nozze) e poi, nel luglio 2020 l'annuncio via social della separazione.