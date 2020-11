Uomini e donne, nuovo scontro tra Davide e Beatrice: Chiara si fa spazio

Ancora una volta il tronista leccese mette in discussione l'atteggiamento della sua corteggiatrice: "Fa troppo la fenomena" e intanto porta in esterna la giovane romana

Nuovo affondo di Davide nei confronti di Beatrice, la corteggiatrice romagnola con la quale era parso instaurarsi un feeling particolare. Subito dopo la scorsa puntata il tronista raggiunge la giovane in camerino e le dice: "Sono incaxxato nero. Per quanto mi riguarda questa potrebbe essere la nostra ultima esterna".

"Sei sempre quella che ha avuto più certezze e da parte tua, nelle ultime puntate non vedo reazione", sottolinea Donadei. Parole lasciano di stucco Beatrice: "Penso più a lui che a mia madre - racconta in lacrime alla redazione - è vero il suo atteggiamento mi ha portato a chiudermi ma sono stanca di sentirmi messa in discussione".

Dalle lacrime di Beatrice ai sorrisi di Chiara che è uscita in esterna con il tronista. Appuntamento nel quale la ragazza si è messa "a nudo" e per dare conferme al tronista ha voluto chiamare in causa anche il padre, la persona per lei più importante. "Io mi ci vedo fuori con te, quando ti penso mi si ferma il battito" ma al tempo stesso: "Non capisco perchè sta sparata con Beatrice".