Uomini e donne, alla corte di Ida (ritorna) Ernesto: vecchia conoscenza con un nuovo look

Prosegue la conoscenza tra Ida Platano e David, il corteggiatore cubano, tra i primi rimasti all'appntamento al buio. L'esterna tra i due è un pochino più intima, lui che le prepara da mangiare, qualche confessione sul passato e un rimando alla presenza in studio di Alessandro Vicinanza (che non batte ciglio nel vedere la ex che prosegue nel suo percorso di conoscenza con i corteggiatori, a pochi mesi dalla rottura).

La tronista sottolinea come abbia visto un David diverso in esterna e gli chiede se questo cambiamento sia dovuto alle parole di Tina o comunque dai commenti nati in studio. Lui sottolinea di essere anche quello che ha visto in esterna e ribadisce l'interesse nei suoi confronti tanto da chiederle se abbiano fatto dei passi avanti, la tronista temporeggia.

E mentre prosegue la conoscenza sia con David che con Mario, un nuovo corteggiatore fa capolino in studio con l'intento di conoscere Ida. Il suo ingresso in studio non è passato inosservato soprattutto per il suo look alla Renagade tanto che Tina gli ha chiesto dove avesse lasciato la Harley Davidson. Eppure sotto a quella barba folta si nasconde un viso non nuovo agli opinionisti: "Ma ci conosciamo?" chiede Gianni Sperti e il corteggiatore rivela di non essere nuovo al programma. Partecipò infatti nel dating show nel 2015 come cavaliere del Trono over e dopo la sua esperienza, finita bene tra l'altro, ha fatto varie esperienze di lavoro che l'hanno portato all'estero ma che ora è impegnato a Sabaudia, nella ristorazione, in un progetto che coinvolge anche il figlio, oramai grande. Inevitabile la battuta di Tina: "Ma che ti è successo da allora?".

Ernesto ricorda Ida sin da allora mentre la tronista non sembra aver memoria di un loro incontro ma, nonostante le chiacchiere dello studio, decide di dargli una possibilità.