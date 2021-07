Uomini e donne, Marco Firpo sottoposto a tre operazioni a cuore aperto: il pensiero di Gemma

Nonostante dopo di lui siano arrivati degli uomini che le abbiamo rubato il cuore (come Maurizio), a distanza di tempo Gemma Galgani ha dichiarato al settimanale Uomini e donne Magazine di pensare ancora a Marco Firpo, il cavaliere ligure con il quale ha vissuto momenti di grande passione che poi sono scemati.

"Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione […] - ha dichiarato la Galgani - Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”.

Dopo la parentesi Uomini e donne, il cavaliere dalla lunga chioma, si è allontanato dal mondo dello spettacolo e come racconta un'amica sui social, l'uomo ha avuto dei problemi seri di salute che l'hanno portato a sottoporsi a tre operazioni a cuore aperto. "Ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti - ha raccontato sui social l'amica di lui - Tutto ciò avrebbe stroncato un elefante…Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito…".