Uomini e donne, Gemma racconta l'intimità con Maurizio: "Lo abbiamo fatto due volte, ho ordinato biancheria ad hoc"

Pochi credevano sarebbe accaduto e invece, tra i due protagonisti del Trono over si è creata un'alchimia tale da portarli a "consumare" un rapporto tanto atteso dalla dama che per l'occasione si è fatta spedire la biancheria intima direttamente da Torino

Gemma Galgani si presenta in studio raggiante e il motivo è presto detto: "Io e Maurizio abbiamo fatto l'amore". Dichiarazione che ha ammutolito lo studio. La donna racconta nei minini particolari tutto il pre, ovvero che si è fatta spedire da casa della biancheria intima particolare che a quanto pare il suo cavaliere ha gradito.

Tra i due è scoppiata la passione e come gli stessi racconto hanno fatto doppietta, dopo una notte di passione anche il risveglio è stato molto focoso. "Confermo tutto, c’ero", dichiara il cavaliere il quale sottolinea come la loro frequentazione si solo all'inizio ma non per questo deve essere sminuita. Entrambi sono particolarmente coinvolti e i fatti lo dimostrano.

Una nota stonata è relativa ad un "fantasma del passato": Anna Tedesco. La donna faceva parte del Trono over all'epoca della relazione tra Gemma e Giorgio e aveva messo gli occhi sul "Gabbiano". Gemma tira in ballo la Tedesco dopo aver letto una sua intervista dove dice che, tra il parterre maschile, l'uomo che potrebbe piacerle è proprio Maurizio. Sarà questo il preludio di un ritorno in studio di Anna?