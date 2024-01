Uomini e donne, Ida fa lo shampoo ad Ernesto e l'esterna si fa hot

E mentre Mario viene messo sotto "accusa" per aver flirtato via chat con un'altra donna, Ida esce con Ernesto e l'esterna la organizza la tronista.

Cogliendo una richiesta fatta da Ernesto, Ida gli fa uno shampoo e la situazione si fa hot. Invece che un momento rilassante diventa un momento molto eccitante. L'attrazione tra i due è palpabile e la tronista dice di sentirsi libera di parlare con lui, a suo agio, e rispetto a Mario, si fida di più. "Mi si sta alzano la pressione in modo importante", rivela Ernesto mentre Ida gli fa un massaggio e aggiunge di avere un debole per il decolletè di Ida.

Una volta in studio, il corteggiatore decide di farsi tagliare una ciocca di capelli e di lasciarla in dono alla tronista.

In attesa di scoprire come evolverà la situazione tra Mario e Ida, arrivano altri due corteggiatori in studio, Sergio e Giuseppe, e la tronista decide di tenerli entrambi.