Uomini e donne, cresce la complicità tra Ida e Mario ma arriva una segnalazione a metterla in guardia

C'è grande feeling tra Ida Platano e Mario Cusitore, il corteggiatore partenopeo, ma la tronista appare ancora frenata. Accetta i gesti, coglie l'interesse che smuove lo speaker ma delle resistenze che arrivano anche dalle segnalazioni che le arrivano e che mettono in dubbio l'interesse del corteggiatore.

Durante l'ultima esterna il napoletano regala una canotta di basket con il numero 15, numero che coincide con il giorno in cui lui è arrivato a Uomini e donne per l'appuntamento al buio. Mario si apre molto in esterna ma viene attaccato dai rivali, David ed Ernesto, che gli contestano il fatto che sia più concentrato su ste stesso che sulla conoscenza di Ida.

Nasce un confronto in studio dove David ed Ernesto sembrano coalizzati nel denigrare il partenopeo ma Ida prende le parti di Mario. Nei discorsi si infila anche Barbara (De Santi) che riferisce a Ida che una persona di sua conoscenza le ha parlato molto bene di Mario, della sua famiglia e dei suoi valori.

Al termine della discussione Ida sceglie di ballare con Mario mettendo a tacere le polemiche.