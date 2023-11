Uomini e donne, Ida Platano tronista: l'inizio non è dei migliori

Entra nel vivo l'avventura di Ida Platano come tronista. Stando alle prime indiscrezioni uscite dal web i papabili corteggiatori si sono defilati dopo l'appuntamento al buio.

Come riporta Lorenzo Pugnaloni, nell'ultima registrazione del programma Ida ha fatto il suo ingresso in studio e si è seduta sulla poltrona rossa. Ha conosciuto i primi corteggiatori e molti di loro avrebbero deciso di andarsene senza iniziare nessuna conoscenza. Tra i motivi dell'abbandono il fatto che la 42enne sia mamma. Uno solo dei papabili corteggiatori avrebbe deciso di rimanere.

Non solo, ci sarebbe stato anche un tentativo di riappacificazione da parte di Roberta di Padua nei confronti della bresciana. Gesto caduto nel vuoto dal momento che Ida avrebbe dichiarato di non riuscire a dimenticare i trascorsi con la dama (specie legati a Riccardo Guarnieri).

A sorpresa è stato anche segnalato il ritorno in studio di Armando Incarnato, cavaliere molto discusso ma anche grande amico di Ida Platano.

Continua invece a non proferire parola Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, che ad oggi non ha rilasciato commenti o dichiarazioni in merito alla nuova avventura di quella che è stata sua compagna fino a qualche mese fa.