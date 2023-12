"Uomini & donne - Ieri e oggi", il ritratto: chi è Ida Platano

Ida Platano arriva da Brescia, città che l'ha adottata dopo il suo trasferimento dalla Sicilia, sua terra d'origine. È arrivata in Lombardia giovanissima per inseguire il suo sogno di aprire un salone di parrucchiera. Al suo fianco c'è Francesco, il suo primo amore. I due si sono messi insieme da giovanissimi ma il padre di Ida non accetta l'idea di una convivenza per cui i due si sposano prima di lasciare l'isola per inseguire i loro sogni. La loro storia dura una decina di anni ma poi le loro strade si dividono. Ida conosce un uomo e poco dopo scopre di essere incinta, lui però non accetta la gravidanza e lei decide di portarla avanti da sola e nel 2011 nasce Samuele.

Sei anni più tardi decide di rimettersi in gioco e approda a Uomini e donne. Si presenta nel parterre femminile del Trono Over alla ricerca dell'amore. Di lì a poco inizia la frequentazione con Riccardo Maria Guarnieri, quello che diventerà il suo grande amore ma anche il suo più grande tormento.

Nonostante la distanza, lui vive a Taranto e lei a Brescia, i due portano avanti il rapporto ma i momenti di tensione non mancano e la gelosia di entrambi non aiuta. Nel 2018 i due decidono di mettersi alla prova partecipando come coppia a Temptation Island. Durante la permanenza nei rispettivi villaggi la coppia sembra vacillare ma alla fine decidono di uscire insieme dal programma con tanto di dichiarazione d'amore al falò di confronto di Riccardo. Ma tempo un mese e le cose prendono una piega completamente diversa e i due si presentano a Uomini e donne come single. La loro relazione ha subìto un brusco stop. Ma loro storia è così ricca di colpi di scena che tempo un anno e i due si trovano nuovamente a centro studio ma per una proposta di matrimonio da parte di Riccardo che arriva al termine di un acceso confronto.

Il matrimonio però non ci sarà. Riccardo torna a Uomini e donne come cavaliere e intreccia una serie di relazioni, la più chiacchiera è indubbiamente quella con Roberta Di Padua, rivale di Ida Platano. Anche la bresciana decide di darsi una possibilità e torna nel programma alla ricerca dell'amore. Quando tutti si aspettano un ritorno di fiamma tra i due, Ida conosce Alessandro Vicinanza, imprenditore salernitano con il quale decide di uscire dal programma ma dopo un anno la loro storia si chiude e il resto è storia recente.

Viene proposto il trono a Ida Platano, lei accetta ma tempo qualche settimana torna in studio come cavaliere anche il suo ex, Alessandro Vicinanza, e le prime puntate regalano degli scontri epici tra i due. Nonostante questo ci sono un paio di corteggiatori che potrebbero far perdere la testa alla bresciana, uno su tutti Mario, napoletano, palestrato, che lavora in radio. Sin dalle prime uscite sembra esserci grande complicità tra i due.