Uomini e donne, Ida Platano insultata sui social: "Questa gente non sta bene"

"Quanto sei pu***ana", "Perchè non ti impicchi", "Tr**a". È questo il contenuto di alcuni messaggi che Ida Platano ha ricevuto a Capodanno attraverso i social. Messaggi inviati da profili fake che la tronista ha voluto mostrare ai followers: "Questa è gente che sta male" ha replicato la bresciana facendosi una risata.

Con l'occasione ha anche voluto sottolineare come non ci sia rimasta male per i messaggi ricevuti: "Non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, ne ora ne mai - sottolinea Ida Platano - Li metto solo per farvi vedere quanta gente che non sta bene. Però mi sono immaginata anche la scena quando lo scriveva, sarà stata lì con il cellulare in mano...gli dò fastidio mentre si sta preparando per andare a cena...facciamoci una risata".

In questo momento la tronista si trova in pausa da Uomini e donne ed è tornata nel suo salone di parrucchiera nel Bresciano dove lavora da anni. Dalle ultime registrazioni non era emerso nulla di particolare se non una particolare attenzione nei confronti dei corteggiatori Mario ed Ernesto che per motivi diversi avevano catturato la sua attenzione. Mentre il suo ex, Alessandro Vicinanza si gode la frequentazione con Cristina Tenuta, la sua nuova fiamma.