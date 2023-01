Uomini e donne, Luisa Anna e Salvio sposi dopo la malattia: "Io e lui siamo una forza incredibile"

Un amore nato in sordina ed esploso nella vita di tutti i giorni. Luisa Anna e Salvio, dopo l'esperienza di Uomini e donne, sono diventati marito e moglie e hanno voluto condividere la gioia del loro grande giorno con chi li ha fatti incontrare. Nella puntata di martedì, l'ex dama e il cavaliere sono arrivati in studio e hanno rivissuto il momento più intenso della loro storia.

La malattia

Visibilmente emozionati hanno raccontato la loro ricetta d'amore: l'esserci l'uno per l'altra, soprattutto nei momenti difficili. L'ex dama ha dovuto infatti fare i conti con il cancro, una malattia che l'ha messa ko ma che sembra essersi messa alla spalle. "Sono stati due anni molto difficili perchè tutto quello che ci è accaduto - ha raccontato Salvio - noi abbiamo fatto in modo che ci fosse una coesione sempre...c'eravamo l'uno per l'altra, ci siamo sempre sostenuti".

L'amore vero

"L'amore, i sentimenti veri, vengono fuori nei momenti difficili - ha aggiunto la dama - non è facile, durante le dure prove che la vita ti presenta, è lì che poi deve essere forse e io e lui siamo una forza incredibile...Ne abbiamo passate tante...adesso però amo' t'ho legato al dito per sempre".