Uomini e donne, Maria Tona svela perché è fuori dal programma. Poi la frecciata a Gemma

La sua presenza nel parterre femminile del Trono over aveva spesso acceso gli animi. Per il momento ha deciso di non tornare negli studi Mediaset ma da casa fa le sue "analisi" su chi invece si è ripresentato nel dating show in cerca dell'anima gemella

"Non c'è nessun uomo che mi attrae ma se dovesse piacermi qualcuno..." a parlare è Maria Tona che in una recente intervista rilasciata a Fralof spiega i motivi della sua assenza nel parterre femminile del Trono over. La bionda romana, spesso al centro di dibattito in studio, oltre a parlare di sè, fa alcune riflessioni sulle ex compagne di avventura, in particolare Gemma ed Isabella e sul loro ruolo di antagoniste.

Gemma ama solo sè stessa

"È triste vedere che una donna provi tanta invidia nei confronti di un'altra donna, soprattutto se si parla di un confronto puramente estetico", dichiara Maria Tona riferendosi alla Galgani. Non solo, dal suo punto di vista la dama torinese non trova nessun uomo per il semplice fatto che "l'unica persona che sembri amare è se stessa". E, a proposito dei suoi ritocchini dichiara: "Io sono felicissima che lei abbia capito che rifarsi è bello. Spero che accetti il mio iniziale consiglio di addolcire il profilo".

Isabella? Non mi piaceva molto

Su Isabella invece racconta che: "Quando entrata questa sua altezza, la sua enorme fisicità mi spaventavano un pochino. Non mi piaceva molto e pensavo non durasse. Devo dire che invece ha preso molto potere sull'opinione del pubblico. Quindi mi riprometto di seguirla meglio e di farmi un'idea".