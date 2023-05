Uomini e donne, Matteo Ranieri torna a parlare di Federica Aversano: ripensamenti a un anno dalla scelta?

Se tornasse indietro di un anno e mezzo, risceglierebbe Valeria Cardone? La risposta non è così scontata. Matteo Ranieri, fa un salto nel tempo e intervistato dalla redazione del magazine di Uomini e donne lascia intendere di essersi fatto qualche domanda sull'epilogo delle sue scelte.

Ai tempi del trono, il pubblico era diviso tra i pro Federica (Aversano) la mamma con un passato da miss e i sostenitori di Valeria Cardone (la ragazza della porta accanto); una molto peperina, l'altra più quieta. Il ligure optò per Valeria Cardone ma la loro storia non decollò.

Ecco che, a distanza di tempo, il tatuato torna a parlare della sua esperienza da tronista e quando gli vengono riferite le dichiarazioni rilasciate dalla non scelta, ovvero che nessun ragazzo le ha dato l’entusiamo e le emozioni che le ha dato lui, Ranieri riponde con un Wow: "per alcuni versi la “vedevo” molto per altri, non riuscivo a capirla - spiega - Confesso che sono parole che mi fanno piacere e che ho anche pensato a come sarebbe potuta andare se avessi scelto lei"

E continua: "Quando ha lasciato il trono sono andato un po’ in confusione, ma so di averla fatta rimanere male con la mia scelta. Alla fine erano troppi gli interrogativi e non avrei mai voluto causarle altri dispiaceri…è passato un anno e mezzo e non saprei nemmeno cosa dirle ora”.

Ad oggi entrambi sono single per cui...mai dire mai.