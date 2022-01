Uomini e donne, Nicola Vivarelli pronto per un reality: "Ho rifiutato il Gf vip ma andrei all'Isola"

“L’Isola dei Famosi sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio", Nicola Vivarelli ex cavaliere del Trono over, getta l'amo a Ilary Blasi e si candida per la nuova edizione del reality. Da qualche tempo ha lasciato il salottino Mediaset per assolvere i suoi incarichi di ufficiale di Marina. Sembrava aver trovato una buona intesa con Eleonora Perrone ma la relazione non ha superato l'estate ed ora sembra particolarmente concentrato su se stesso.

Il rifiuto al Gf Vip

Intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5, l'ex cavaliere ha raccontato che il suo è stato solo un arrivederci con il mondo della tv. Ha raccontato di essere stato contattato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi ha dovuto rinunciare. Sirius come era stato "battezzato" ai tempi della frequentazione con Gemma Galgani ha dichiarato di essersi dedicato alla sua carriera: “È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”.

E, a proposito di reality ha dichiarato: “L’Isola dei Famosi sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”, ha ammesso l'ex cavaliere.