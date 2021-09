Uomini e donne: Nicole Mazzocato, il nuovo amore è un calciatore

Nicole Mazzoccato ritrova l'amore al fianco di un calciatore ma non è Super Mario Balotelli. La bellunese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è infatti uscita allo scoperto sui social dove si è mostrata complice al fianco del giovane calciatore Armando Anastasio. Napoletano, classe '91, gioca nella Reggiana come terzino e a quando pare, con l'ex corteggiatore è scoppiato un amore travolgente che ha portato i due alla convivenza.

Vittima di stalking

La modella e influencer con una passato nel dating show Mediaset come corteggiatrice (e poi scelta) del tronista Fabio Colloricchio, di recente aveva raccontato il brutto episodio che l'aveva portata a denunciare uno stalker che le stava rendendo la vita impossibile.

Pronti alle nozze

Dopo la fine del rapporto con il tronista (con il quale sembravano ad un passo dal matrimonio), aveva vissuto una storia importante con un amico di vecchia data, Thomas, dalla quale si è poi separata. Tornata single, il suo nome era stato spesso tirato in ballo soprattutto per una presunta relazione con Balotelli, mai confermata.