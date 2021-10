Uomini e donne, Rosa Perrotta mostra il pancione: "I chili presi, il parto e la paura"

Tra un mese circa l'ex tronista potrà stringere tra le sue braccia il piccolo Mario Achille che nascerà sotto il segno dello Scorpione come papà Pietro. Per Rosa Perrotta si tratta del secondo parto che spera possa essere naturale. "L’idea di un parto naturale, che mi risparmi un intervento, che mi permetta di tornare subito a casa e stringere Ethan, mi alletta molto", ha raccontato l'influencer sui social, pur consapevole che arriva da un cesareo fatto due anni per la nascita di Domenica Ethan.

L'ex tronista nei giorni scorsi ha postato uno scatto che la ritrae in tutto il suo splendore di mamma in dolce attesa: “Ho messo 15 kg e sono all’ottavo mese soltanto - spiega - Nella prima gravidanza ne avevo messi complessivamente 15/16”.

L'arrivo del piccoletto ha spostato ogni ipotesi di eventuali nozze con Pietro Tartaglione. I due avevano infatti progettato di sposarsi prima del Covid poi l'emergenza sanitaria, l'arrivo di Domenico, ha "congelato" ogni programma.