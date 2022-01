"Una malformazione al seno", Samantha Curcio rompe il silenzio dopo l'operazione

Solo pochi giorni fa si mostrava con il camice, sul letto di una clinica e annunciava di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, senza specificare di cosa si trattate. Al suo fianco un noto chirurgo plastico, il dott. Iannuzzi, dettaglio che lasciava pensare che Samantha Curcio avesse ceduto al bisturi e invece, rispondendo alle domande dei followers, l'ex tronista curvy ha fatto un po' di chiarezza.

"Avevo una malformazione al seno e dei problemi causati da interventi precedenti - spiega la Curcio - nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento. Martedì sarò in diretta con il chirurgo che mi ha operata per far spiegare a chi ne ha la competenza dato che il mio problema è molto diffuso tra le donne ed io non voglio dare informazioni sbagliate".

Vero è che non era la prima volta che la campana parlava di quel problema che già tempo addietro aveva provato a risolvere, anche se in molti pensano che abbia approfittato della cosa per cedere al ritocco.