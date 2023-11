Uomini e donne, scontro infuocato tra Ida e Roberta: "Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri"

Come era trapelato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, è arrivato il momento dello scontro infuocato tra Ida Platano e la sua eterna "rivale" Roberta Di Padua. È bastato un commento della tronista sulla frequentazione in corso tra la dama di Cassino e Marco Antonio per accendere la fiamma.

"Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri. Vai avanti nella vita, io non ci posso fare nulla. Se vuoi te lo chiamo. Maria facciamolo venire. Io non vedo l'ora di vedere questa scena" ha dichiarato Roberta. Pronta la risposta della tronista: "Io non porto rancore per nessuno. Non ti sopporto. Di sicuro sono qua e parlo. Mi aspettavo il tuo atteggiamento. Ho visto un deja-vu. Tu sei così. Non ti piacciono i single. Ti piace infilarti nelle coppie". Roberta parte in quarta e si rivolge a Maria: "Sono serena non voglio parlare con la Platano oggi".

A giudizio la frequentazione di Marco Antonio e Roberta. La dama di Cassino tira in ballo anche Alessandro Vicinanza: "Sei stata un anno con uno e mo' esci con un altro dopo venti giorni. Ma non ti vergogni? Io non sono invidiosa di nessuno. E ancora: "Sei una puritana, ma sciacquati questa faccia...Hai giurato amore eterno a quel ragazzo l'hai fatto solo per togliermelo". Ida risponde alle accuse dicendo: "Io non ho tolto niente a nessuno. Uomini e donne per è stato un salvagente, non ritorno nel passato ad umiliarmi dietro ad un uomo. Ma pensa te se mi devo vergognare".