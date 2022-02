Uomini e Donne: il video delle scuse di Maria De Filippi ad Andrea Nicole

La quiete dopo la tempesta. L'ex tronista Andrea Nicole Scavuzzo è tornata nello studio che per mesi è stato casa ma è stato anche lo stesso studio dove è stata accusata di essere una bugiarda e di aver violato il regolamento, trascorrendo una notte di passione con l'allora corteggiatore Ciprian, all'insaputa di tutti.

Un ritorno in studio al fianco di quello che è oggi diventato il suo compagno su invito della padrona di casa Maria De Filippi che ha voluto porgere la sue scuse ai due innamorati: “Non credevo che fossi sincero e l’ho detto davanti a tutti - ha dichiarato la conduttrice rivolgendosi a Ciprian - Davanti a tutti mi ricredo su quello che ho detto, come è giusto che sia. Avendo tu fatto il provino come tronista, io ero partita molto prevenuta”.

L'attenzione si è poi spostata su Andrea Nicole: “Nessuno ce l’aveva con te! - ha dichiarato - Erano solo i tempi che insospettivano! L’aggressività di Gianni non era rivolta alla tua persona, bensì al trono che occupavi e al ruolo che avevi in questo programma”.

Parole che sono arrivate dritte al cuore dell’ex tronista che si è commossa raccontando poi di essere molto felice al fianco di Cirprian. Ecco che per l'occasione la produzione ha voluto regalare ad Andrea Nicole, il momento che le era stato negato, quello della scelta a centro studio con musica e cascata di petali.