Uomini e donne, Sonny e Sara sono diventati genitori: è nata Nora Belle

Con un post su Instagram Sonny Di Meo e Sara Shaimi hanno annunciato l'arrivo di Nora Belle.

“Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle”, queste le parole della tronista a corredo di una foto che la ritrae con il neo papà che tiene in braccio la piccola.

La nascita di Nora Belle arriva a pochi mesi dal matrimonio tra i due nel quale si intravedeva un pancino sospetto. Un mese più tardi era arrivata l'ufficialità della gravidanza. Il loro matrimonio è arrivato dopo un momento di crisi della coppia (non il primo) in cui lui si era anche avvicinato ad Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino.

La storia d’amore tra i due è nata negli studi Mediaset è nata nel 2020 quando Sara siedeva sul trono. Usciti come coppia dopo un anno ci fu la prima separazione poi, un anno dopo, ci riprovarono. A gennaio di quest'anno una nuova crisi a cui ha fato poi seguito il matrimonio e la gravidanza.