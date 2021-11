La tronista Roberta presenta la mamma: sarà protagonista anche lei di Uomini e Donne

Non era mai successso nella storia di Uomini e donne che mamma e figlia si trovassero a sedere insieme nel parterre del dating show Mediaset spinte dalla voglia di trovare l'amore. Non fino all'edizione 2021 quando oltre alla tronista Roberta Ilaria Giusti, in studio tra le dame del Trono over spunta anche mamma Letizia.

Nella puntata andata in onda il 3 novembre, la conduttrice Maria de Filippi ha infatti presentato la madre della tronista. Mamma Letizia è all'inizio del suo percorso mentre la figlia sembra ad un passo dalla scelta.

"Maria posso abbracciare la mia mamma", ha detto Roberta entrando nello studio di Canale 5, tra lo stupore dei presenti. Nessuno infatti si aspettava che la mamma di Roberta fosse seduta nel parterre femminile del Trono over. La tronista ha detto di non avere alcun problema nel condividere l'avventura a Uomini e donne con la madre ed è corsa ad abbracciarla dal momento che non si vedono da due mesi in quanto per l'emergenza Covid, i tronisti vivono negli appartamenti che il programma mette a disposizione durante il loro Trono.

"Si è iscritta e abbiamo chiesto a Roberta se era un problema e lei ha detto assolutamente no", ha dichiarato la padrona di casa Maria De Filippi. "Non era mai successo! - commenta stupito ma al tempo stesso entusiasta Gianni Sperti - trovare un compagno nello stesso programma e nello stesso momento".