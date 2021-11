Uomini e donne, "Mi toccava e diceva bleah": l'affondo di Veronica Burchielli a Zarino?

La loro frequentazione (mai decollata) all'interno di Uomini e donne risale a qualche anno fa. Alessandro Zarino tronista scelse Veronica Burchielli e rimediò un No. Non scelta che portò poi l'ex corteggiatrice a sedere sul trono. Se nei giorni scorsi proprio Zarino è tornato sull'epilogo del suo trono dicendo che forse avrebbe scelto una donna diversa, lei, rispondendo ad alcuni followers fa delle dichiarazioni schock.

Parlando di una persona che in passato l'ha fatta soffrire ha dichiarato: "Quando ero sotto peso, mi aveva detto che non gli piacevo fisicamente. Mi toccava e diceva “bleh”. E poi mi ha lasciata dicendomi che io non ero niente e se non grazia a lui". E relativamente alla sua esplerienza dichiara: "L’ho vissuta male e vorrei la mia rivincita personale", lasciando intendere che non disdegnerebbe l'idea di tornare a Uomini e Donne.