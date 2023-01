Uomini e donne, Vittoria Deganello (incinta) "messa a tacere" per non ledere l'immagine di Murgia

"Rido perché oramai non mi stupisco nemmeno più", Vittoria Deganello, pur non entrando nei dettagli, racconta ai followers l'ennesima situazione spiacevole che si trova ad affrontare dopo la fine della sua relazione con il calciatore della Spal Alessandro Murgia e la sua scelta di portare avanti la gravidanza da madre single.

L'ex corteggiatrice racconta di essere stata intimata al silenzio: "Mi sto vivendo questa gravidanza da sola - spiega in una stories Instagram - sto facendo tutto da sola, non chiedendo nulla a nessuno e nonostante questo vengo sempre interpellata perché quello che interessa è l’immagine. Io non posso raccontare di me, della mia situazione perché viene collegata purtroppo a terze persone e si innescano commenti/giudizi negativi".

La futura mamma sarebbe stata bloccata anche lavorativamente proprio perché le sue scelte (di portare avanti la gravidanza) ledono l'immagine del calciatore. "io non sono più libera di raccontare quello che riguarda la mia vita a chi mi pare - spiega - sto imparando a farmi scivolare addosso anche cose di questo tipo, commenti sotto le foto, però anche questo...mi sembra troppo".

Continua invece nel silenzio (perlomeno pubblico) del calciatore e della sorella di lui, Nicole Murgia, ex amica della Deganello, ed oggi concorrente del Gf Vip.