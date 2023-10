Uomini e donne, crisi Diego Daddi-Elga Enardu ora parla lui: "Sono in terapia per stare bene e farla star bene"

Continua ad esserci un alone di mistero sulla crisi in corso tra Elga Enardu e Diego Daddi. Nessuno dei due si sbilancia nel dire cosa sia realmente accaduto certo è che, nonostante l'allontanamento, i due continuino ad amarsi e l'ennesima conferma è arrivata nell'intervista rilasciata da Diego Daddi a Casa Sdl, condotta da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia.

"Non sto passando un buon periodo - spiega l'ex corteggiatore - la cosa si protrae da un po' di tempo ed Elga mi ha sempre sostenuto. Per sopperire a questo periodo ho intrapreso volutamente un percorso terapeutico perchè devo in primis superare dei problemi miei. Come diceva Elga, il sentimento non basta".

Sembra quindi che i problemi nascono da delle cose irrisolte del campano e che di conseguenza si riflettono nel rapporto. La cosa che emerge è che i due continuano ad amarsi.

"Quando Elga ha deciso di andarsene mi ha fatto malissimo - continua Diego - Lei è tutto per me, il mio mondo è Elga e non voglio che la persona che io amo stia male per me".

Nonostante il dolore l'ex corteggiatore lascia una speranza accesa per un ritorno con la moglie che al momento ha scelto di lasciare la casa coniugale. Intervistato da Giovanna Abate si dice possibilista per una nuova stagione d'amore: "Se io sistemo i miei problemi, la percentuale è altissima, certo è che dovrò fare i conti con una persona ferita. Io mi auguro di ritrovarci e tornare insieme....Non c'è violenza, non c'è tradimento, Elga è sensibilissa, quando vede che io sono chiuso e non esterno, lei sta male, il mio essere un po' assente nelle attenzioni che una donna dovrebbe ricevere, a lei fa male, io non lo faccio nemmeno volontariamente".

Con l'occasione sottolinea anche come sia in ottimi rapporti con Serena, (sorella gemella di Elga Enardu) e la sua famiglia e la sua volontà di ricucire un rapporto che per lui è fondamentale.