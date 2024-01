Valentina Ferragni decide di donare gli organi: "Una parte di me potrà vivere in un'altra persona"

Valentina Ferragni ha deciso di donare gli organi dopo la morte. L'influencer ha mostrato su Instagram il documento, "Manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto", che le è stato proposto al momento del rinnovo della carta d'identità.

Valentina spiega che era andata a rifare "la carta d'identità che era scaduta da un po' di tempo e mi hanno fatto questa domanda (non mi era stata fatta mai prima)". "Mi sono sentita - rivela Ferragni - di rispondere sì, sapendo di poter veramente aiutare una o più persone e che in qualche modo una parte di me possa vivere attraverso un'altra. (Ovviamente spero che questo giorno accada il più lontano possibile nel tempo)".

Ferragni poi ha deciso di aprire un box domande riguardo alla donazione degli organi, ma ancora nessuna risposta è stata condivisa. Chissà quali saranno le riflessioni che arriveranno dalla platea di follower della sorella di Chiara Ferragni.