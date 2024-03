Veronica Peparini, la foto delle gemelline che si tengono per mano è puro amore

Veronica Peparini e le due gemelline sono a casa da pochi giorni. Dopo il parto cesareo le tre sono rimaste in osservazione per qualche giorno in ospedale ma adesso tutta la famiglia si trova le accoglienti mura domestiche. Veronica e Andreas Muller sono colmi di gioia e sui social non possono non condividere gli scatti delle gemelline, uno in particolare non può non commuovere. Ginevra e Penelope sono nella culla, si guardano negli occhi e si danno la manina. Un'immagine poetica che ha commosso Peparini.

A corredo di quello scatto la mamma ha scritto: "Racchiusa in una foto il senso di tanta fatica, sacrificio e desiderio... È stato bello, doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l’abbiamo fatta, non possiamo di certo dire di essere stati da soli ad affrontare tutto, abbiamo avuto un sostegno e aiuto professionale importante che va assolutamente ringraziato e mai scordato. A partire dalla mia Ginecologa sempre attenta e precisa Chiara Cilia, le super dottoresse salva vite Isabella Fabietti, Milenottola e tutto lo staff dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli con tutte le ostetriche i professori, dottoresse e le infermiere che ci hanno seguito e ci sono stati accanto". "Grazie Grazie di cuore immensamente da me e Andre anche a tutti voi che ci siete vicini da anni da: “È Romeo per me e Romeo per loro è Romeo per tutti”…che flash… Chi l’avrebbe mai detto che oggi saremmo arrivati a questo, con due splendide gemelle a dare prova di tanto senza dover parlare troppo", ha concluso la ballerina e coreografa.