Sesso, amore e nervi scoperti nell'esordio letterario di Raffaele Cataldo

Raffaele Cataldo

Una storia a tratti cruda, che non ha paura di mettere in mostra due modi completamente diversi di relazionarsi nella propria sfera più intima. Approcci differenti che sono (forse) due facce della stessa medaglia. Di me non sai, opera prima di Raffaele Cataldo, edito da Accento Edizioni di Alessandro Cattelan, è un romanzo che viaggia su due binari paralleli, che a un certo punto si intersecano piuttosto casualmente, e con una spietata facilità tornano a isolarsi per proseguire il proprio percorso in solitaria.

L'autore parla in maniera disinvolta e con pochi filtri di amore e di sesso omosessuale, mettendo in risalto diversi nervi scoperti: la solitudine, l'ossessione, la gelosia, l'estremizzazione del 'chiodo schiaccia chiodo'. Un esordio coraggioso, una di quelle voci nuove di cui ha profondamente bisogno la narrativa italiana.

Di me non sai: la trama

I protagonisti sono Davide, ragazzo con la faccia d'angelo, e Lucio, con qualche anno in più sulle spalle. È proprio lui a 'innamorarsi' del ragazzo, e lo fa ancor prima di conoscerlo: sviluppa una sorta di ossessione, osservandolo giorno dopo giorno dalla finestra del proprio ufficio, mentre lui, ancora giovane studente, attende il treno diretto a Scappagrano, contrada della città metropolitana di Bari.

Un'app di incontri li mette per la prima volta in contatto, e dà il là alla nascita di una relazione fatta di sesso, cene, gite al mare. Passano due mesi, ma Davide non si innamora, sembra cercare altro. Si sente oppresso: in parte da Lucio, "dalla sua saliva e dalle sue mani pronte a frugarlo di notte", in parte dal ricordo di Lorenzo, di cui conserva solo una foto di bassa qualità nel cellulare. È un'ossessione, la sua, per quell'uomo, tanto da spingerlo a fare sesso con moltissimi sconosciuti per riuscire a recuperare informazioni sul suo conto.

[...] per tutta la notte continuava a stringerlo, a frugare ovunque con quelle dita spesse [...] mentre Davide voleva solo dormire un sonno vero, lungo una notte intera, e invece la mattina si svegliava sudato [...] con la sensazione di aver diviso il leoo con un branco di cani

Di me non sai dà uno spaccato senza fronzoli del mondo degli incontri online e a tratti della sua deriva. Aspetti che potrebbero risultare 'scomodi', almeno per un certo tipo di lettore meno smaliziato, sono trattati con la giusta misura: non perdono di efficacia e sono volàno di riflessione. In questo aiuta anche la prosa di Cataldo, affilata e scarna al punto giusto. L'autore alterna una narrazione veloce, fatta di capitoli brevi, spesso brevissimi, a dialoghi che vanno consapevolmente dritti al punto. Non c'è retorica, ma un'incredibile semplicità e naturalezza nel far emergere gli ostacoli di un rapporto nato in seno a un passato turbolento, le diverse accezioni che può assumere l'ossessività e la necessità di mostrarsi per quello che si è, in un mondo fatto di pregiudizi e scarsa apertura mentale.

Voto 8+

Trama 8 | Stile 8 | Coinvolgimento 8

L'autore

Raffaele Cataldo è nato nel 1991 in Puglia. Si è laureato in 'Lingue e Letterature Moderne' a Bari e ha frequentato la Scuola Holden a Torino, dove attualmente vive. Di me non sai è il suo primo romanzo.

