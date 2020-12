Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 15 dicembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 15 dicembre in diretta su Today.it. Tra poco, su questa pagina, conosceremo i numeri vincenti delle estrazioni di oggi: prima toccherà alla sestina del SuperEnalotto poco dopo le ore 20, poi sarà la volta dei numeri di oggi delle Ruote del Lotto, e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Oltre ai numeri estratti oggi, giovedì 15 dicembre, scopriremo anche le quote del SuperEnalotto e le eventuali vincite di giornata.

Ci saranno giocatori fortunati nell'estrazione di oggi? Il concorso n° 132 del 15/12/2020 mette in palio per la sestina vincente un jackpot da 76,8 milioni di euro. Nella precedente estrazione, quella di sabato 12 dicembre, il fatidico '6' non è arrivato, ma a Carimate, in provincia di Como, è stato centrato un '5+1' da 670.721,92 euro. Ricordiamo che, come avviene ormai dall'estrazione dello scorso 17 novembre, l'estrazione dei numeri del Lotto si concluderà intorno alle ore 21.30.

SuperEnalotto oggi martedì 15 dicembre 2020: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 15 dicembre 2020, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 10 16 47 51 80 85

Numero Jolly: 4

Numero SuperStar: 23

+Aggiornamento+ Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione di stasera, il jackpot continua a crescere.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 8 € 22.558,72 punti 4 547 € 335,01 punti 3 21.303 € 25,94 punti 2 339.037 € 5,06

Estrazione Lotto oggi martedì 15 dicembre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 15 dicembre 2020. Disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI

CAGLIARI 26 61 50 17 83

FIRENZE 17 88 54 41 6

GENOVA 25 35 11 1 70

MILANO 87 76 55 18 9

NAPOLI

PALERMO

ROMA 85 7 31 78 16

TORINO 16 86 48 75 43

VENEZIA 87 45 44

NAZIONALE 65 41 34 90 8

10eLotto, estrazione del 15 dicembre 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 15 dicembre 2020.