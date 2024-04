SuperEnalotto, centrato 5+1 da più di 600mila euro: ecco dove

Nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 13, aprile non è arrivato il sognato '6' ma è stato centrato un ricco '5+1'. La vincita è stata di 637.069,52 euro ed è stata realizzata in una ricevitoria di Palermo. In più, sono stati vinti anche 31 '5', per una vincita di 6.639,44 euro a testa. Il Jackpot per il prossimo concorso sale e supera "quota 90", arrivando a 90.400.000 euro.