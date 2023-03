Amici 22, il primo guanto di sfida tra Isobel e Maddalena

Nella prima sfida del serale di Amici 22, si confrontano la squadra dei più coach notoriamente più esigenti del programma Alessandra Celentano – Rudy Zerbi, e quella della ‘mamma chioccia’ Lorella Cuccarini in team con Emanuel Lo. Dopo i primi duelli che hanno visto esibirsi Isobel contro Cricca (con la vittoria della ballerina grazie a una coreografia su Welcome Burlesque) e Gianmarco contro Maddalena ( con il punto alla cantante che vince grazie a un brano di Janis Joplin), arriva il momento del primo guanto di sfida della stagione, che vede di nuovo Isobel contrapposta, questa volta, a Maddalena.

Una sfida voluta fortemente dalla maestra Alessandra Celentano che nel messaggio a Maddalena sottolinea la differenza tra le due ballerine. Secondo lei la dolce Maddalena è ‘una gattina’, a confronto della sua leonessa Isobel.

Non certo un complimento quello della maestra che vuole sottolineare quella che, secondo lei è una mancanza di personalità dell’artista della squadra di Cuccarini-Lo.

Il maestro difende la sua alunna, sottolineando che il suo carattere più dolce non è un difetto, e che Maddalena ha tutte le carte per sfidare Isobel.

Le due ballerine si esibiscono su una coreografia molto complessa, inerpicate su tacchi vertiginosi ed entrambe se la cavano più che bene, tanto che il giudizio, è in bilico fino all’ultimo voto.

I tre giurati infatti commentano così le esibizioni:

Michele Bravi: “Maddalena sei bravissima, ma credo che questo pezzo sia più nelle corde di Isobel”. A votare per Maddalena, convintamente, è Cristiano Malgioglio che spiega: “Io non vorrei litigare con la Celentano, ma scelgo la ‘gattina’, perché Isobel ha più tecnica, ma Maddalena la trovo più sensuale. Questa gatta tra non molto diventerà una tigre”. E’ Giuseppe Gioffrè, come è giusto che sia, a dover decidere la vincitrice. Il verdetto del ballerino di fama internazionale premia la ‘leonessa’ ma sottolinea: “Non ho visto tutta questa differenza tra le due, sono entrambe super, ma Isobel mi ha dato più grinta”. Un verdetto che fa vincere la manche alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.