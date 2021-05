Amici: le anticipazioni sulla semifinale, chi sono i finalisti

I primi finalisti e chi sarà eliminato. La puntata sarà divisa tra cantanti e ballerini. Per Giulia e Alessandro due belle notizie

Sabato 8 maggio andrà in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Come ogni giovedì è stata registrata la puntata che sarà visibile nel fine settimana e come conseguenza i social e il web si sono popolati di anticipazioni. Ecco quali sono i finalisti e gli eliminati.

Da qui in poi spoiler

Amici: i concorrenti in semifinale

Gli allievi ancora in gara si sono confrontati per guadagnarsi la finale. Come riporta il vicolodellenews.it tre finalisti sono già certi, il quarto invece sarà svelato solo l'8 maggio.

A contendersi la vittoria saranno la ballerina Giulia e i cantanti Sangiovanni e Aka7even. Giulia Stabile è forse la ballerina più amata dal pubblico di tutte le edizioni di Amici, il pubblico le ha sempre fatto vincere la prova Tim (il cui premio sono 30mila euro), insieme a lei anche Sangiovanni. I due sono la coppia più amata di questa edizione, le loro liti, pianti e baci hanno appassionato i telespettatori che hanno iniziato anche a fare il tifo per loro. Una delle canzoni di Sangio, che ha vinto anche il Disco di Platino, si chiama Lady ed è dedicata a proprio alla ballerina.

Il terzo finalista è Luca Marzano, in arte Aka7even, pupillo di Anna Pettinelli che è da sempre sotto accusa da parte di Rudy Zerbi.

Amici: le sfide in semifinale

Nella prima manche si sono esibiti Aka7even e Tancredi, il primo ha battuto il secondo, poi Sangiovanni contro Aka, ha vinto Sangio. Tancredi e Aka si sono scontrati altri due volte e hanno vinto una sfida per uno. Il primo finalista è stato il cantante di Pettinelli.

Nella seconda parte del programma si sono sfidati solo i ballerini: Alessandro vs Serena (che si sono sfidati due volte), hanno vinto una sfida ciascuno, Giulia ha battuto Alessandro due volte e così ha 'vinto' la finale. Nella terza manche Sangiovanni si è esibito vincendo per due volte contro Tancredi, arrivando così a prendere la maglia oro della finalissima, ma prima ha dovuto cantante anche contro Deddy, suo compagno di squadra e grande amico.

Giulia ha vinto di nuovo la Prova Tim ed è stata così proclamata ufficialmente la vincitrice del premio. Alessandro, ballerino di Lorella Cuccarini, è stato ingaggiato per partecipare al musical Dirty Dancing del progetto Broadway Milano a cura del produttore teatrale Karl Sydow.

Il quarto finalista sarà svelato sabato sera: a contendersi l'ultimo posto per la vittoria sono Deddy (Dennis Rizzi), Serena Marchese, Alessandro Cavallo e Tancredi Cantù Rajnoldi.

La finale del 15 maggio sarà in diretta a differenza di tutte le altre puntate del Serale che sono state registrate.

Gli ospiti della semifinale

Dopo il successo indiscusso di Nino Frassica, che ha fatto divertire e ridere i telespettatori e i giudici Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto; nella puntata che andrà in onda l'8 maggio gli ospiti saranno Ermal Meta e i The Kolors.