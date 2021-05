Amici: Samuele eliminato, le parole di conforto di Maria e le lacrime di Giulia

Come anticipato dagli spoiler Samuele e Alessandro dono finiti al ballottaggio della settima puntata di Amici20. Come di consueto l'eliminazione è avvenuta nella casetta e non in studio. Prima del verdetto i due ballerini hanno potuto passare un po' di tempo con i compagni che li hanno rassicurati e incoraggiati.

Amici20: Samuele Barbetta e l'eliminazione, Giulia in lacrime

Ancora prima di scoprire il verdetto Giulia ha iniziato a piangere, i due sono molto amici e si sono supportati a vicenda: spesso Samuele è stato un grande confidente per la ballerina e anche grazie a lui è riuscita ad acquistare fiducia in se stessa. Per lei dunque la sua

uscita è una sofferenza enorme.

I due si sono abbracciati e Giulia è scoppiata a piangere nuovamente, Maria ha poi chiamato Giulia e Samuele in camera per poter parlare. La conduttrice ha voluto analizzare delle parole, quelle pronunciate da Sem poco prima: "Io faccio fatica a fare le coreografie che fanno gli altri anche perché sono tante e non sono al loro livello di ballo".

Maria ha fatto un lungo discorso a Samuele, gli ha ricordato i giorni delle audizioni, i complimenti che fin da subito gli sono arrivati e Samuele ha parlato della fiducia che la conduttrice gli ha sempre dato, anche e soprattutto, quando ha deciso di farlo esibire in due sue coreografie, una per la fidanzata, una dedicata a Van Gogh. "Secondo te perché ti ho dato l'ok? Perché sono belle e non sono solo io a pensarlo". "Sei stata la mia prima fan qua dentro - ha affermato Samuele -. Mi ricordo i primi casting, mi hai preso da parte ed eri così interessata a me, mi hai fatto così tante domande. Il provino dopo è andato ancora meglio, sono tornato a casa e ho detto alla mia famiglia, 'anche se non mi prendono sono felice, piaccio a Maria'. Mi sono sentito onorato e mi hai detto che lo eri anche tu".

Quando la conduttrice gli ha comunicato di essere stato eliminato gli ha spiegato che non deve prenderla male, che non si deve mettere in discussione: il programma funziona così, ma lui non è meno bravo o inferiore a nessuno.