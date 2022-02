Amici, piovono critiche sull'esibizione di Luigi: "Il suo travestimento è un'offesa"

Durante la puntata di Amici andata in onda oggi pomeriggio Luca ha cantato un nuovo inedito. È stata proprio Maria De Filippi ad introdurre l'esibizione annunciando che la canzone è stata scritta da Enrico Nigiotti.

Il brano si chiama Tondo e racconta la storia di un ragazzo in sovrappeso che viene spesso criticato, che finalmente compreso di non dover dare peso ai giudizi, insomma deve vivere la sia vita con serenità e in libertà.

Ciò che è stato aspramente criticato sui social è stata la scelta di esibirsi con un grembiule da scuola, a quadri bianchi e celesti, con sotto un'imbottitura.

Luigi è stato letteralmente sommerso dalle critiche. In molti hanno visto lo spettacolo come un'offesa e una grande mancanza di rispetto poiché Luigi non è sovrappeso e il travestimento è sembrato una presa in giro.

Luigi, insieme ad Alex, è arrivato ultimo nella classifica GARA COVER giudicata da Emma e il prof Rudy Zerbi prima di prendere una decisione vuole metterlo alla prova con "Tondo": inedito scritto da Enrico Nigiotti! Riuscirà a convincerlo secondo voi? #Amici21 pic.twitter.com/ZFWbDscZzF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2022

Mi spiegate il senso di assegnare una canzone del genere a un ragazzo che non soffre di questo problema addirittura facendolo travestire con una pancia finta?

Non immagino la quantità di persone che si siano sentite umiliate da questo teatrino, Maria sta perdendo colpi.#amici21 pic.twitter.com/G5R32k9jrX — ????? (@heythereelena) February 13, 2022