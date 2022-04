Amici: il super regalo di Maria De Filippi a Albe e Serena per i sei mesi da fidanzati

(Sopra il video con la decisione della sorpresa per Serena)

Albe e Serena sono la coppia di Amici 2022, stanno insieme da sei mesi e non hanno mai nascosto di essere molti legati l'una all'altro. Gli spettatori hanno iniziato a fare il tifo per loro due e li hanno imparati ad amare. Maria crea sempre un particolare legame con i suoi allievi, soprattutto con quelli che arrivano fino al serale. Nel daytime di ieri la conduttrice ha parlato proprio con i due innamorati e ha scoperto che Albe si vuole impegnare seriamente.

Albe e la dichiarazione a Serena

Che Albe sia innamorato di Serena è evidente, ma è arrivato ad affermare che vuole passare tutta la vita con lei e che la vuole sposare. La dichiarazione ha shoccato sia Maria sia Serena che non si sarebbero aspettate una tale esternazione, infatti incredule gli hanno chiesto se stesse dicendo per davvero o per gioco. Il cantante però è rimasto fermo sulla sua idea e anzi ha spiegato che vorrebbe avere tre figli, ovvio è ancora presto, ma la loro è una "relazione strana, stiamo troppo bene insieme, non mi era mai successo". E così tra una battuta e l'altra Albe ha lanciato anche un invito alle nozze a Maria.

Il regalo di Maria a Albe e Serena

La conduttrice si è presa particolarmente a cuore la situazione e così ha chiamato Albe in confessionale per chiedergli se volesse comprare un regalo per Serena. Ovviamente Albe non sapeva cosa regalarle e così ha chiesto che fosse chiamata Sissi per aiutarlo a scegliere qualcosa, ma i due non stavano ottenendo grandi risultati e così De Filippi è intervenuti e ha calato il poker d'assi: "Che ne dici di un viaggio a Parigi?". Albe senza parole chiede spiegazioni. "Noi ti regaliamo il viaggio a Parigi, magari per luglio, poi se non va bene si cambia data. Ti faccio arrivare una piccola Tour Eiffel e fingi che sia quello il regalo. Intanto avrai messo i biglietti sotto al tovagliolo e poi le fai vedere il regalo vero".

Insomma un regalo strepitoso, chissà se gli altri concorrenti saranno felici o anche un po' gelosi.