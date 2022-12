Amici, Samuel in crisi: "Non merito di stare qua". Il video dello sfogo

(La crisi di Samuel ad Amici)

Momento di forte sconforto per Samuel Antinelli, in un primo momento intenzionato a lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi dopo essere risultato ultimo nella classifica di ballo giudicata da Anbeta ieri, domenica 4 dicembre. Il ragazzo è stato ripreso nella casetta da solo: "Fidati, fidati, devi smettere di ballare, perché tanto non ce la farai, non meriti di star qua" ha ripetuto a se stesso e poi anche a Megan, arrivata per dargli il suo sostegno. La sua convinzione è quella che fuori ci siano persone più preparate di lui nella danza e che non meriti di studiare nella scuola.

"Io non ce la faccio. Sono un ballerino di hip hop, ma lo vedi che non vado? Non ho miglioramenti, qua non c’è tempo. Potevo studiare di più fuori, per essere più preparato qui dentro. Questa è l’università, io sono alle superiori. Me ne vado perché vado a studiare", lo sfogo di Samuel che si è detto speranzoso di essere eliminato. Parole che non ha esitato a ripetere ai professori di danza, riuniti proprio per sostenerlo. "Non lo merito perché sono troppo immaturo per tante cose" ha ribadito.

"La tua richiesta quale sarebbe? Chiedi a noi di mandarti via?" ha, allora, chiesto Alessandra Celentano. Ed è stato allora che il ragazzo, cosciente del fatto che una volta via, non avrebbe più la possibilità di rimanere, ha fatto un passo indietro: "Sono un deficiente", il suo commento, arrivato alla fine di quello che è arrivato come uno sfogo dovuto al carico di tensione.