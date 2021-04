Amici 20 inarrestabile: la Rai cambia il giorno alla messa in onda di Top Dieci con Carlo Conti

Visto il successo di questa edizione del Serale di Amici la Rai fa un passo indietro e decide di non "sacrificare" la seconda edizione di Top Dieci condotto da Carlo Conti. A pochi giorni dalla messa in onda "mamma Rai" tutela il proprio figlio e decide di far slittare la prima puntata dello show che ha tenuto compagnia ai telespettatori, per la prima volta, a giugno 2020.

La decisione della Rai di posticipare Top Dieci

Top Dieci dovrebbe quindi iniziare il 23 aprile, secondo quanto scrive DavideMaggio.it, poiché Canzone Segreta (con il titolo Stasera Canzoni Segrete), andrà in onda martedì 20 aprile invece di venerdì 23 aprile. La modifica del palinsesto è sicuramente dovuto ad una valutazione sullo scorso sabato in cui Rai1 è riuscita a recuperare alcuni spettatori scegliendo di mandare in onda la replica di Sotto Copertura.

Che cos'è Top Dieci e come funziona

Lo show di Carlo Conti si basa sulla conoscenza dei "migliori 10" in quanto i concorrenti vip, sei in totale divisi in due squadre, si sfidano sulle classifiche legate alla cultura italiana: dallo sport alla musica, dal cinema all'attualità fino ad arrivare alla storia. Ogni categoria sarà legata ad un anno specifico introdotto da un video che inserirà nella giusta cornice i vari avvenimenti che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma ha totalizzato il maggior numero di punti sarà il vincitore.